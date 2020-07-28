نرمين الفقى تتصدر تريند جوجل بسبب المايوه البوركينى

تصدرت الفنانة المصرية نرمين الفقى ، تريند جوجل وذلك بعد ظهورها امس بالمايوه البوركينى والذى اثار حالة من الجدل الواسع بين متابعيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكانت شاركت نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها بصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي منطلقة على الشاطئ.

المايو الذي ارتدته نرمين الفقي يشبه البوركيني، ولكنه نصف كم وشورت، وهي الإطلالة التي أعجب بها متابعوها بشدة.

يذكر أن مؤخرا نشبت حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا حول المايو “البكيني”، و”البوركيني”، بسبب رفض أحد القرى السياحية نزول سيدة مرتدية مايو بوركيني البسين، ما استفز البعض للثورة على العنصرية ضد النساء، كما كان لمرتديات البكيني بعض التحفظات على عدم قدرتهن على النزول في بعض الأماكن بالمايو.