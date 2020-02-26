ندوة تعريفية بلائحة قواعد البث الاعلامي في كربلاء
(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اقامت هيئة الاعلام والاتصالات في محافظة كربلاء ، ندوة حضرها عدد كبير من المؤسسات الاعلامية في المحافظة، بهدف التعريف بلائحة قواعد البث الاعلامي وعلى قاعة فندق روتانا .
وقال عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام سالم مشكور في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، إن “الهيئة تبذل جهودا للحد من أي خروقات قد تقع فيها المؤسسات الاعلامية ” .
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وأوضح إن “لائحة قواعد البث الاعلامي جاءت بما يتناسب والتطور المهني والعادات والتقاليد الاجتماعية في العراق “.
وأضاف إن “الهيئة تضطلع الى تنظيم قطاعي الاعلام والاتصالات في العراق ، وما يقع على عاتقها من تطوير لهذا الجانب المهم في حياة الشعوب “.
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