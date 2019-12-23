نحل يهاجم مباراة لكرة القدم

(المستقلة)..شهد كأس تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة تمثلت بهجوم سرب من النحل على اللاعبين، في المباراة التي كانت تقام بملعب دار السلام في العاصمة دودوما.

ونشر موقع “توكو” الكيني، فيديو للحادثة، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 55، عقب هجوم سرب من النحل، الأمر الذي أثار ارتباكا في صفوف اللاعبين والجمهور والحكام.

وأظهر الفيديو اللاعبين وقد انبطحوا أرضا لتفادي هذا الهجوم، كما قام عدد من الجمهور بفعل ذات الشيء لتجنب اللسعات.

ولفت الموقع إلى أن “الهجوم” قد جعل اللاعبين والجمهور يغادر الملعب بسرعة، قبل العودة واستكمال المباراة لاحقا بشكل طبيعي بعد أن هدأ سرب النحل.