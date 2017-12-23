نحافة خصر مي عز الدين تثير الشك.. وهي ترد بقوة

(المستقلة)… علقت النجمة مى عز الدين على الاتهامات التي طالتها مؤخرًا باللجوء للفوتوشوب لتنحيف خصرها، واستعرضت جمالها ورشاقتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

وقالت مي: “الحمدلله وسطي مطلعش فوتوشوب، كنت قلقانة قوي ليطلع فوتوشوب، مش عارفة كنت هعيش إزاي أتجوز جرافيك ديزاينر علشان يعملي فوتوشوب طول ما إحنا ماشيين في الشارع علشان الناس “متفقسنيش” ولا كنت هعمل إيه، يلا الحمد لله جت سليمة مشوا الناس النفسية دي من هنا فيه دخلاء وسطنا يا جماعة ولا أقولكم إحنا نقفل عليهم الأكونت بالليل ونظبطهم”.

وكانت مى تعرضت لانتقادات كثيرة من جمهورها، بسبب صورة نشرتها مؤخرًا، ظهرت فيها بفستان أسود من تصميم مايكل سينكو، وجاءت لها الكثير من التعليقات على استخدامها الزائد لبرامج الفوتوشوب فيها، فظهر خصرها نحيلا بصورة غير طبيعية بحسب التعليقات، وأكد البعض أنه بسبب هذه التعديلات أصبحت الصورة غريبة وغير واقعية، وطالبوها بعدم استخدام هذه البرامج، لأنها لا تحتاج لهذا فهي جميلة.

يذكر أن مي تعود لجمهورها من خلال مسلسلها “رسايل” وسيعرض في رمضان 2018 وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.