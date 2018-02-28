نجوي كرم تحيي عددا من الحفلات الشهر المقبل بكندا والشارقة

(المستقلة) … يحفل جدول شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بمجموعة كبيرة من الحفلات فى الفترة المقبلة، فبعد حفلاتها الناجحة التى قدمتها فى الكويت وميامى ولاس فيجاس، تتجه لميتشجان لإحياء حفل كبير هناك للعرب المغتربين، يتبعه عدد من الحفلات فى ديترويت وكالجرى فى كندا، يومى 2 و3 مارس المقبل، لتسافر بعدها للشارقة فى 9 مارس لتحيى حفلا برفقة الفنان ملحم زين على مسرح المجاز

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من جانب آخر تحيى الفنانة نجوى كرم حفلا كبيرا فى طابا يوم 7 أبريل المقبل، حيث أكد هانى حسن، منظم حفلات طابا هيتس، استمرار مهرجان طابا هيتس للموسيقى، بعد أن تعاقدت منتجعات طابا برئاسة عصام الطرابيشى على مجموعة من الحفلات تضم حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، وملحم زين، وسلطان الطرب جورج وسوف، والراقصة دينا.