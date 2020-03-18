نجوى كرم تتحول الى اعلامية للتوعية من كورونا

(المستقلة)..حضّرت الفنانة نجوى كرم الى حلقة حوار توعوية إمتدّت لفترة نصف ساعة مع الطبيب وليد خيرالله، تحوّلت فيه إلى مقدّمة برامج وطرحت فيها جميع تساؤلاتها إلى مصدرها الطبي.

ونشرت نجوى كرم الفيديو على حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي مُرفقاً بعبارة ” الفيروس: مبارح، اليوم وبكرا.. أمّا الوقاية فدايمة”.

وكانت كرم قد شوّقت متابعيها قبل يومين بتغريدةٍ جاء فيها “معلومات عن فيروس كورونا بعد ما سمعنا عنها”، مُرفقةً بمقطع فيديو أطلّت فيه قائلةً “مش من موقعي الفنّي، من مصدر طبّي هو مرجع إلي”.