نجوى كرم تبدأ تصوير أولى حلقات برنامج “The Voice Senior”.. تعرف على التفاصيل

المستقلة /- تبدأ الفنانة اللبنانية نجوى كرم، اليوم ، تصوير أولى حلقات الموسم الأول من برنامج مواهب الكبار “ذا فويس سينيور ” The Voice Senior”.

ويختص برنامج “ذا فويس سينيور” بإكتشاف المواهب الغنائية لكبار السن من الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ، كما تضم لجنة التحكيم كلا من نجوى كرم هاني شاكر، سميرة سعيد،ملحم زين.

وروجت الفنانة اللبنانية، للبرنامج عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة : “بكرة أول يوم تصوير من The Voice Senior ادعوا لنا.. وإن شاء الله البرنامج ينال أكبر نسبة من النجاح”.

ويشار إلى أن برنامج “ذا فويس سينيور” سيتم عرضه بعد انتهاء برنامج “The Voice kids”، على مدار أربع حلقات فقط ، ومن المقرر أن ينتهي قبل بدء الموسم الرمضانى 2020، وسيعرض على قناتي “MBC” و”LBCI”.

من ناحية أخرى تستعد المطربة اللبنانية نجوى كرم لإحياء 4 حفلات غنائية فى الجزائر، في شهر فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.