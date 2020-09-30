نجوم الفن ينعون أمير الكويت

المستقلة .. لم تقف بيانات النعي وتقديم التعازي بوفاة امير الكويت صباح الأحمد الصباح على السياسيين ورجال الدولة فقط، فقد حرص العديد من الفنانين على تقديم النعي أيضا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورة أمير الكويت عبر حسابها على Instagram، وكتبت “الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت في ذمه الله ،كل العزاء والمواساه للكويت حكومه وشعب ،الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امييين”.

كما نشرت الفنانة شيماء سيف صورة أمير الكويت وقدمت المواساة في وفاته قائلة “ان لله وانا اليه راجعون ..عظم الله اجركم يااخوانى واحبابى يااهل الكويت الغالى”.

واعربت الفنانة نبيلة عبيد عبر Instagram عن حزنها لوفاة الفقيد وكتبت “انعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه …لتفقد الامه العربيه و الأسلاميه زعيما عظيما و بعد عمر حافل بالعطاء و الانجازات في خدمة شعب الكويت و الامه العربيه…..و خالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة”.

اما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فقد كتبت على حسابها في Twitter، “الكويت خسرت اليوم حاكم استثنائي رح يترك غيابه أثر كتير كبير، أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح ..تعازينا لأهلنا بالكويت قلوبنا معكن”.

ونشرت الفنانة السورية أصالة صورة لأمير الكويت وعلقت عليها “رحم الله والد الأمّه الشيخ صباح الأحمد الصباح .. وأعان الله أهلي وأحبّتي في الكويت الحبيبه على فراقه .. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته”.

وقدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم التعازي وكتبت “الله يرحم أمير الإنسانية سمو #الشيخ صباح الأحمد الصباح تعازينا الحارة لكل أهل الكويت الحبيبة.. انشاالله نفسو بالسما”.

بينما قدم الفنان أحمد زاهر التعازي في وفاة أمير الكويت ونشر صورته عبر Instagram، قائلا “خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاه سمو امير دوله الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الي جوار ربه اليوم تغمده الله بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته”.

وقدمت الفنانة السعودية وعد التعازي في وفاة أمير الكويت ونشرت صورته عبر Instagram، وكتبت “وداعاً امير الانسانية الله يرحمه وعظم الله اجركم ياهل الكويت في في اميرنا الشيخ صباح الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله #وعد #الشيخ_صباح #الكويت #السعوديه

وحرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تقديم واجب التعازي وكتبت “رحم الله الشيخ #صباح_احمد_الصباح الامير المحب للبنان واهله.. والوالد الغالي على قلب #الكويت .. أحرّ التعازي للشعب الكويتي .. الهمكم الله الصبر والسلوان واسكن فقيدكم فسيح جناته”.