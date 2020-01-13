نجم سوري لـ هيفاء وهبي: إباحيتك إجرام

المستقلة / أثارت الفنانة هيفا وهبي ضجة كبيرة بتعليقها الذي وصف بـ “العنصري”، على حادثة مقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي تسلل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم يوم الأحد الماضي فأرداه زوجها قتيلاً.

الممثل السوري طلال مارديني رد على كلام هيفا عبر صفحته الشّخصية على “فيسبوك” قائلا: “بوعدك انو رح يفلو وبوعدك يا ست إذًا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية”.

وأضاف: “ويا ست حابب قلك شي انو اباحيتك المعروفة كمان اسمها اجرام وتحويل اللي بياكل حق عماله والقاتل والمجرم لبطل اجرام”.

وكانت وهبي كتبت عبر حسابها “تويتر”: “ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي نانسي عجرم، إنتي وعيلتك وزوجك البطل، يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!”، ما اثار استفزاز العديد من متابعيها وشن البعض هجوماً لاذعاً وتم اهانتها بعبارات قاسية.