نجم ريال مدريد الياباني ينافس “ميسي” بترتيب مهم في الدوري الاسباني

المستقلة … احتل الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد المعار إلى مايوركا مركزاً مذهلاً في قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني خلال الموسم المنتهي، ليبرهن على أنه واحد من أبرز المواهب الصاعدة بقوة.

وتعاقد ريال مدريد مع كوبو في الصيف الماضي بعد منافسه شرسة من ناديه السابق برشلونة، وقرر زين الدين زيدان إعارة اللاعب لكي يتطور ويحصل على الخبرة التي تؤهله للعب في ملعب سانتياجو برنابيو مستقبلاً.

ورغم أنه لم يكن لاعبا أساسياً في جميع المباريات مع مايوركا، خصوصاً في الشق الأول من الموسم، ، قدم كوبو مستوى رائع وبات محط أنظار الجميع، وتمكن النجم الياباني الذي يبلغ 18 عاماً من تسجيل 4 أهداف في الليجا وصناعة 5 آخرين.

واحتل نجم ريال مدريد المعار المركز الرابع في قائمة أفضل المراوغين في الليجا خلال الموسم، برصيد 140 مراوغة ناجحة، بينما يتربع ليونيل ميسي نجم برشلونة على عرش الصدارة برصيد 283 مراوغة، متفوقاً على الجميع بفارق كبير.

لكن ما يجعل وجود كوبو بهذا المركز مثيراً للاهتمام أنه خاض عدد دقائق أقل من باقي منافسه، فقد وصل إلى 140 مراوغة خلال 2308 دقيقة، بمعدل بمراوغة ناجحة كل 16 دقيقة ونصف.

على الجانب الآخر، خاض ليونيل ميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني 2879 دقيقة، وبالتالي فهو يقوم بمراوغة ناجحة كل 10 دقائق تقريباً، وهذه الأرقام توضح أن النجم الياباني ليس بعيداً عن أفضل لاعب في العالم والأكثر براعة في المراوغة على مر التاريخ.

إليكم قائمة أفضل المراوغين في الدوري الإسباني موسم 2019-2020

ليونيل ميسي (برشلونة): 283 مراوغة

لوكاس أوكامبوس (إشبيلية): 180 مراوغة

نبيل فقير (ريال بيتيس): 159 مراوغة

تاكيفوسا كوبو (مايوركا – ريال مدريدد): 140 مراوغة

بيرفيرزأستيبينان (أوساسونا): 129 مراوغة