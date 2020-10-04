نجم المنتخب الوطني مهند علي “ميمي” ينتصر على فيروس كورونا

المستقلة /- اعلن نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي السيلية القطري مهند علي “ميمي”، شفائه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأصيب “ميمي” بالفيروس المستجد في الـ25 من شهر أيلول الماضي، بعد خمسية أيام خضع لفحوص طبية كانت نتيجتها سالبة، لكن الكادر الطبي اجرا فحوص أخرى تأكدت عدم شفائه من الفيروس ليواصل الحجر الصحي، قبل ان يعلن اللاعب بنفسه شفائه بشكل رسمي اليوم.

وبهذا الصدد نشر ميمي عبر حسابه على “انستجرام” قائلاً: “لله الحمد من قبل ومن بعده وحده لا شريك له وبمنة منه وفضله، تم شفائي من فيروس كورونا”.

وأضاف “اقدم شكري وامتناني واعتزازي لكل من سأل واتصل واجاد علي بالدعاء وتمنى لي الشفاء بقلبه من الذين اعرفهم ومن لاع اعرفهم.. اسأل الله القدير ان يحفظكم جميعاً ويحفظ اهلكم واحبابكم من كل سوء وشر وان يرفع الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين”.