نجم الاغنية الشعبية المغربي عادل الميلودي يطلق ”إسكوبار”

(المستقلة)..أطلق سفير الاغنية الشعبية المغربي عادل الميلودي، فيديو كليب أغنيته الجديدةESCOBAR ، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع أشرف بنصفية، أما سولو كان لسعيد المخ باستديو مهدي المحجور ، والكليب من إنتاج مديرة الاعمال والمنتجة ”إيمان دحان”.

الكليب تم تصويره باستعمال أحدث تقنيات التصوير في إيطاليا حيث صورت مشاهده بمدن: بريشيا وميلانو وليوني تحت إدارة المخرج ‘برجي ‘وفكر وسيناريو خالد الشعراوي .

تدور فكرة الكليب حول رجل العصابات الكولومبي بابلو إسكوبار ، الذي كان يعتبره الكثير من الفقراء بمثابة روبن هود هذا العصر، حيث كان يأخذ من الاغنياء ويساعد الفقراء ويهتم بأوضاعهم حيث بنى العديد من المنازل والمدارس واعتبره البعض بمثابة قديس .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان عادل الميلودي الديو الغنائي الذي جمعه بالفنان سعيد الصنهاجي”الحب حرام” ، التي صاغ كلماتها وألحانها الميلودي ، تجاوزت سبع ملايين مشاهدة واحتلت المراتب الاولى في الطوندونس المغربي لأسابيع، كما تعتبر هي وأغاني أخرى لعادل الميلودي من أكثر ما يطلبه الجمهور في حفلاته سواء بالمغرب أو خارجه.

الجدير بالذكر أن عادل الميلودي يشارك في العديد من المهرجانات الوطنية خلال الأيام والأشهر المقبلة، منها مهرجان الزجل بمدينة بنسليمان، مهرجان مراكش، المهرجان الوطني لفنون الشارع بفاس، هذا فضلا عن مجموعة من الجولات بالخليج وأوروبا .