نجم أتلتيكو مدريد يغيب عن الديربي

المستقلة / حسام الدين جمال / يواجه جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد الشاب، خطر الغياب عن مباراة الديربي أمام ريال مدريد، السبت المقبل.

وكان فيليكس صاحب الـ20 عاما تعرض لإصابة في الساق، في المباراة الماضية لفريقه، حسب ما أكده بيان رسمي لناديه.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، المقربة من أتلتيكو، إن الجناح البرتغالي الشاب يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن التدريبات أمس واليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابة النجم البرتغالي الشاب ليست خطيرة، لكنها ستبعده عن مباراة ريال مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

فيليكس، الذي يقضي حاليا موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد، شارك حتى الآن في 24 مباراة مع الفريق المدريدي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد، متصدر الترتيب.