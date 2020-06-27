نجمة سيدات العراق : هكذا نحقق حلم المونديال

(المستقلة)…. أكدت طيبة سليم، لاعبة منتخب العراق للسيدات، أن وصول منتخبها إلى كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا يحتاج لدعم كبير من الجميع.

وشاركت طيبة، منتخب بلادها في محاولته التأهل إلى نسخة المونديال الأخيرة في فرنسا، عبر خوض تصفيات كأس آسيا 2018، إلا أنه الرحلة انتهت بالخسارة من “طاجيكستان والفلبين والأردن والإمارات والبحرين”، ليتذيل العراق المجموعة الأولى.

وحول طموح التأهل إلى النسخة المقبلة، قالت في تصريح خاص لكووورة: “نحتاج إلى كثير من الدعم والتطور، كي نشاهد منتخبنا في البطولات الدولية”.

وأضافت: “أتمنى أن يكون هناك دعم كبير للرياضة النسائية في العراق؛ لأن لدينا لاعبات يمتلكن مواهب هائلة”.

وساهم أيضا تذبذب إقامة منافسات الدوري المحلي، في عدم تطور كرة القدم النسائية في العراق، حيث أوضحت: “بسبب تأجيلات الدوري النسائي لكرة القدم، سنلاحظ قلة الاحتكاك مع اللاعبات، وأيضا قلة التمارين التي تؤثر على مستوياتهن بشكل عام”.

لكن الظروف الصعبة التي تواجه كرة القدم النسائية في العراق، لم تمنع طيبة من توقع نجاح اللاعبة العراقية في الاحتراف بقارة أوروبا.

وأردفت: “كل لاعبة تحلم بالاحتراف الخارجي، وليس هنالك أمر صعب على اللاعبة العراقية، وسوف نشهد احترافهن في المستقبل، ولكن تحتاج للكثير من الجهد والتعب لكي تصل للمستوى المطلوب”.

وترى لاعبة العراق، أن المنتخبات العربية قادرة على تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق، بعد أن رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 من 24 إلى 32 منتخبا.

وختمت: “بالطبع سنشاهد منتخبا عربيا في كأس العالم، يوجد منتخبات عربية تهتم كثيرا بكرة القدم النسائية، إن شاء نرى تأهلهم للعالمية”. (النهاية)