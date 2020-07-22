نجمة ستار اكاديمي تتعرض للضرب المبرح

ادعت الفنانة التونسية أماني السويسي، أنها تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة.

ونشرت أماني فيديو عبر “انستجرام” تظهر فيه وهي تستلقي على سرير بأحد المستشفيات، وتبكي بحرقة وتقول بأنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.

وقالت أماني: “متعهد الحفلات سفيان سيالة قام بضربي ركلاً بقدميه وعلى رأسي، كل ذلك لأنني طلبت مستحقاتي فقط”.

ونقلت وكالة أنباء تونس، عن سفيان سيالة قوله: “خلافا لما ادعته للأسف الفنانة أماني السويسي وما يتم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي من اعتداء مزعوم من قبلي، فإني أردت أن أوضح للجميع أن كلامها مجانب للحقيقة”.

وتابع سيالة: “كل ما في الأمر أن المعنية عمدت على محاولة استفزازي وسبي وشتمي بنعوت وكلام بذئ لا يليق بفنان فقمت بطردها من مكتبي وكان ذلك أمام أنظار جيراني بالعمارة”.

وختم: “الجميع يعرف انه من غيرالممكن ان انزل إلى مستوى العنف مهما بلغ مستوى الاستفزاز وثقتي كبيرة في القضاء”.

يُذكر أن آخر أعمال السويسي كليب أغنيتها الجديدة “خليك بالبيت”، التي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

والأغنية من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج فادي حداد.