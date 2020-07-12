نجمات حملن لقب جدّة في سن مبكرة

كثير من النجمات تزوجن في سن مبكرة وحملن لقب جدّة في عمرٍ مبكر، وهذا ما قلل فرق العمر بينهن وبين أولادهن ليصبحن جدّات في سن الأربعين أو أقل.

أكثرهن شهرةً الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي غالباً ما تنشر صورها برفقة ابنتها روتانا حيث تظهرا كصديقتين، والملفت أن غادة أصبحت جدّة بعد أن أنجبت ابنتها طفلتين. وهي اليوم صديقة ومقربة من حفيدتيها تقضي معظم أوقاتها برفقتهن.

النجمة هيفاء وهبي الجدّة العربية الأجمل على الإطلاق بعد انجاب ابنتها الوحيدة فاطمة طفلة تدعى رهف.

هيفاء وهبي وابنتها

كذلك الممثلة فيفي عبده لا تخجل من كونها جدّة لحفيدتها شهد، على رغم أنّ الكثيرين قد يخطئون بالظنّ أنّها وابنتها شقيقتان.