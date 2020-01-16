نجمات الفن ينعون الفنانة ماجدة الصباحي: نعزي أنفسنا

المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجمات الفن ، على نعي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 89 عامًا.

حيث قالت الفنانة صابرين عبر حسابها الرسمى على تويتر :” الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم محبينك وغادة حبيبتي الصبر والسلوان”.

الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم محبينك وغاده حبيبتي الصبر والسلوان pic.twitter.com/pMuCKnethW — Sabrien (@Sabrien) January 16, 2020

فيما كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، قائلة:” خالص عزائي لصديقتي الفنانه غاده نافع في وفاه والدتها الفنانه القديره ماجده الصباحي رائده من رواد السينما المصريه الني أعطت الكثير والكثير من أجلها فنها الراقي وانتاجها المتميز حتي ترقي بصناعه السينما الف رحمه ونور يا استاذه يا عظيمه او يا ماجي يا حبيتي زي ماكنت بقولك دايما “انا الله وانا اليه راجعون “رحمها الله وأسكنها فسيح جناته البقاء لله”.

فيما نعت الفنانة إلهام شاهين ، الفنانة الراحلة قائلة:” نعزي أنفسنا في وفاه الفنانه القديره ماجده الصباحي الله يرحمها رحمه واسعه لا حدود لها ويجعل مثواها الجنة ، أسعدتنا بفنها الجميل الراقى .

وكتبت أيضا الفنانة نهال عنبر :” وداعا الفنانه القديره ماجده الصباحي ربنا يرحمها برحمته الواسعه نسألكم الدعاء والفاتح”.

بينما نعت الإعلامية نضال الأحمدية ، الفنانة الراحلة قائلة :” من الأسرة الفنية العربية ومن الشعب العربي بأحر التعازي لوفاة الفنانة المصرية التي أتحفتنا بالكثير متوجة مسيرتها بدور البطلة الجزائرية”.

وكتبت الفنانة مادلين طبر ، قائلة :” الصباحي

مش نجمه وبس ، منتجه ومؤثرة في اجيال ورمز للانوثه وللنضال وللموهبه المتلونه الثريه ، احتلت قلوبنا اجيال وأجيال تعزيتي لاسرتها ولجمهورها العريق.

من ناحية أخرى ، أكد مصطفى طلبة المحامى والمستشار القانونى للفنانة الراحلة فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة أن الراحلة توفيت داخل منزلها بالدقى ، والوفاة طبيعية ، وستقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي ، غدا عقب صلاة الجمعة ، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ، لتدفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.