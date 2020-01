نجمات الفن ينعون الفنانة ماجدة الصباحي: نعزي أنفسنا

View this post on Instagram

خالص عزائي لصديقتي الفنانه غاده نافع في وفاه والدتها الفنانه القديره ماجده الصباحي رائده من رواد السينما المصريه الني أعطت الكثير والكثير من أجلها فنها الراقي وانتاجها المتميز حتي ترقي بصناعه السينما الف رحمه ونور يا استاذه يا عظيمه او يا ماجي يا حبيتي زي ماكنت بقولك دايما "انا الله وانا اليه راجعون "رحمها الله وأسكنها فسيح جناته البقاء لله😪😢🙏🙏🙏🙏😢