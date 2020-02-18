نجل ليلي مراد وتزوج سعاد حسني.. معلومات عن زكي فطين عبد الوهاب فى عيد ميلاده

(المستقلة) – منى شعلان/يحتفل اليوم ، الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب ، بعيد ميلاده الـ59 ، فهو من مواليد القاهرة ، وولد في 18 فبراير 1961 ، نشأ فى بيئة سينمائية ، وينتمى لعائلة فنية عريقة.

والدته النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه النجم الراحل سراج منير، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مرادوله شقيق واحد فقط من والدته، وهو أشرف أباظة.

تخرج زكي فطين عبدالوهاب ، من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1983 ، وعارضت والدته الفنانة ليلى مراد، دخوله الفن، فى البداية ، وابتعد عنه لفترة ، ثم عاد مرة أخرى.

وكان أول أعماله الفنية فيلم “اليوم السادس” مع المخرج يوسف شاهين، ثم توالت الأعمال بعد ذلك ، وفى عام 1981، التقى بالسندريلا سعاد حسني، عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان، وبعدها اتفقا على الزواج، وعارضت والدته الزيجة بشدة، خاصة أن “زكي” كان طالبا بالمعهد حينها ، بينما تكبره سعاد حسني بحوالي 20 عاما، وكانت هذه أولى زيجات زكي فطين عبدالوهاب ، وبعد عدة أشهر إنفصل عن السندريلا.

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وتعرض الفنان المصري ، منذ عامين ، للإصابة بمرض سرطان “الرئة” ، والتزم العلاج لفترة طويلة ، حتى أنه ابتعد عن التمثيل ، وقام ببيع سيارته ، حتى يتكفل بعلاجه ، واستطاع ان يتغلب على المرض القاتل ، وتم شفائه تماما منه بعد رحلة علاجية طويلة ، ليعود مرة اخرى للتمثيل ، ويشارك فى فيلم “العنكبوت” للنجم المصري أحمد السقا، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى قريبا.

من أبرز أعمال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، “بحب السيما”، “ريش نعام”، “مرسيدس”، “دوران شبرا”، “العراف”، “تفاحة آدم”، “أهل كايرو”، “أيوب”، “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، “لعنة كارما”، “رحيم” ، وغيرها.