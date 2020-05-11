نجل أحمد أبو هشيمة يصدم الجمهور

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب قيل أنه ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو ما صدم المُتابعين الذين اعتقدوا أن أبو هشيمة لم يُنجب سابقاً.

ويظهر الشاب الذي يُدعى عُمر بالفيديو خلال لقاء له من إحدى المباريات، ويتضح أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد 2000، أي أنه يبلغ من العمر 20 عامًا.

يُذكر أن أبو هشيمة تزوج عام 2009 من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمر زواجهما تقريبا ثلاث سنوات لكنهما انفصلا نتيجة خلافات بينهما، فيما صرحت وهبي بعد انفصالها أن أبو هشيمة أصبح مشهورا بسببها، ثم ارتبط بالنجمة المصرية ياسمين صبري.