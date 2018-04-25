نجلاء فتحي تثير الخلاف بين فجر السعيد و إلهام شاهين

(المستقلة).. ردت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد على تهديدات وهجوم الفنانة المصرية الهام شاهين عليها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن اخلاقها لا تسمح لها بالرد على شاهين كونها دخلت بيتها واكلتا من نفس الطبق وأن بينهما “عيش وملح” وأن كل انسان يعبر عن تربيته ومبادئه.

وقامت السعيد بنشر عدد من التعليقات والرسائل التي وصلتها وطالبتها لافرد على تهديد وكلام شاهين لها، مؤكدة انها لن تقوم بالرد أبدًا.

وكانت شاهين قد هاجمت الإعلامية فجر السعيد عبر برنامج “العاشرة مساء” وذلك بعد قيام السعيد بنشر صورة حديثة للفنانة نجلاء فتحي طالبتها باجراء عملية تجميل أو عدم التقاط صور حديثة حتى يبقى شكلها القديم الجميل في ذاكرة جمهورها على حد قولها.

وكانت شاهين قد وجهت رسالة خلال الحلقة للإعلامية الكويتية طالبتها بعدم الكتابة مجددًا عن نجوم مصر لانهم خط أحمر ولن تسمح لها بمهاجمة أي نجم مصري.

وأضافت شاهين أن الجمال يكمن في الأخلاق وروح الانسان، وليس بالجمال المصطنع والماركات، وقالت شاهين أيضًا عن موضوع تعليق السعيد على الفنانة نجلاء فتحي “احنا مبسوطين بشكلنا كده ونكبر عادي هو الكبر ده حاجة عيب”.

وتابعت: “عيب وكفي لان نحن نعرف نرد عليك كويس اوي ومصر مش سهلة ولا فنانين مصر سهلين واحذرينا انا بهددها تهديد واضح تحذر فناني مصر احنا لن نقبل اهانة لفنان مصري من اي حد عيب وانت مالك كبرت او صغرت”.