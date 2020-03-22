نجدة كربلاء تنقذ مواطنة من الانتحار

(المستقلة ) /علي النصر الله/ .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الاحد ، إن احدى مفارز شرطة النجدة تمكنت من انقاذ امرأه من الانتحار .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المراة كانت متوسطة العمر كانت تحاول الانتحار من اعلى جسر الامام علي عليه السلام وسط المدينة “.

واضاف المصدر إن “شرطة النجدة سلمت المواطنة الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقها “.

على صعيد متصل اشار الى إن “مفارز شرطة النجدة استجابت لمناشدة مواطن متعفف ،أوضح بإنه واطفاله بدون طعام ، ولا يستطيع كسر حظر التجوال الذي افرضته خلية الازمة العليا لمكافحة فايروس كورونا “.

وتابع إن “مدير النجدة أمر بالسرعة الممكنة ايصال المواد الغذائية وعلى نفقته الخاصة وجهود ذاتية لشرطة النجدة “.

وأكد المصدر إن “عمل الشرطة لا يقتصر فقط على الجانب الامني ، بل يعمل على الحالات الانسانية “.