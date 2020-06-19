نجدة كربلاء تبادر بشراء مستلزمات عريس لم يستطع اتمام الزواج منذ سنة

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. بادر قسم نجدة شرطة كربلاء، التكفل بشراء مستلزمات الزواج لشاب عريس من العوائل المتعففة ،لم يستطع إتمام الزواج رغم مضي سنة واحدة على خطوبته بسبب ظروفه المادية الصعبة.

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة )اليوم الجمعة ، إن “ضباط ومنتسبي قسم النجدة في قيادة الشرطة بادروا بالتكفل بشراء كافة احتياجات الشاب وإدخال البهجة والسرور على قلبه في مبادرة إنسانية خالصة بعد توجيهات قائد الشرطة اللواء احمد زويني “.

وأوضح إن “الشاب مضت سنة كاملة على خطوبته ولم يستطع إتمام مراسيم الزواج نتيجة لظروفه المادية الصعبة “.

وأضاف إن “المبادرة شملت شراء غرفة النوم مع كافة المستلزمات المتعارف عليها ، فيما ستقوم دوريات النجدة بإقامة حفل زفافه كما فعلت مع باقي الشباب من أبناء المحافظة “.