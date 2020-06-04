نجدة بغداد تلقي القبض على 210 مخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة

المستقلة ..أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، القبض على 210 مخالفين لتعليمات حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته “المستقلة” أنه “خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، القي القبض (210) اشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال”.

وأضافت أنه “تم ضبط سيارات عدد (2) عليها اشارة حجز ضمن مناطق (حي القاهرة. اليوسفية) وضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (20) والقبض على شخص يحمل سلاح غير مرخص ضمن منطقة (الاعلام)”.

وبينت أنه “تم القبض على مخمورين عدد (3) يعترضون سبيل المارة وكذلك القبض على متسولين عدد (28)”.