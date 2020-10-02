نجدة بغداد تلقي القبض على 133 متسولا في حملة للحد من الظاهرة

نجدة بغداد تلقي القبض على 133 متسولا في حملة للحد من الظاهرة

المستقلة/- القت شرطة النجدة في بغداد القبض على 133 متسولا في حملة اعدتها للحد من هذه الظاهرة.

وذكرت مديرية شرطة نجدة بغداد في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان” نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد حيث تم ضبط (٨) سيارات مطلوبة (عليها إشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة”.

وأضاف ” انه تم ضبط و ١٦٦ دراجة نارية مخالفة للتعليمات، وكذلك القبض على أشخاص يحملون اسلحة غير مرخصة، و١٣٣ متسولا، و١٨ مخمورا يعترضون سبيل المارة، وضبط ١٠ سيارات مظللة مخالفة للتعليمات ليتم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة اصوليا.(النهاية)