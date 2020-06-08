نجدة بغداد تعلن عن اعتقال 278 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية

(المستقلة) … اعلنت مديرية نجدة بغداد، عن اعتقال 278 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة تم:

-القبض( ٢٣٢) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال .

– ضبط سيارات عليها اشارة حجز ضمن مناطق (اليوسفية. القاهرة) .

-القبض على مخمورين عدد (٧) يعترضون سبيل المارة

– القبض على متسولين عدد (٣٩)

-ضبط ادوية غير مرخصة ضمن منطقة الكرادة .تقاطع الشروق . (النهاية)