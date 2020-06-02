نجدة بغداد : القبض على 288 شخصا خلال الـ24 ساعة

( المستقلة)… اعلنت مديرة نجدة بغداد ، عن القبض على 288 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء ان “دورياتها تمكنت من القبض على ٢٨٧ شخصا من المخالفين لتعليمات حظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة“.

واضاف انه “تم ايضا القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٢٨) ضمن منطقة الزعفرانية“، لافتة الى انه “تم ضبط سيارة عليها اشارة حجز ضمن منطقة (اليوسفية سيطرة ٧٥)“.( النهاية)