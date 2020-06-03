نجاح اول عملية فصل بلازما الدم في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسا، الأربعاء، عن نجاح اول عملية تبرع ببلازما النقاهة لمعالجة كورونا المستجد في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي .

وقال مدير الصحة علي العلاق أجريت اليوم اول عملية تبرع ببلازما النقاهة من المتعافين من فيروس كورونا وتجري عملية فصل البلازما لخزنها في مصرف الدم،مشيراً إلى انه سيتم أعطائها الى المرضى الذين يعانون من المرض.

وأشار الى أن العملية أجريت بتعاون فريقي نقاهة دائرتي صحة ميسان، وصحة البصرة وبحضور مدير قسم الامور الفنية الدكتور منتصر نعيم ،مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح .

وأوضح العلاق أن “البلازما التي يتم استخلاصها من متبرع واحد تبلغ 2000Cc ومن الممكن ان يستفيد منها 10 مرضى”.

واعرب عن شكره للمتبرعين المتعافين من الفيروس، متمنيا من ابناء المحافظة ممن تماثلوا للشفاء ان يسعفوا بقيه المصابين .

يذكر أن فريق طبي قدم من محافظة البصرة إلى ميسان لتبادل المعلومات والخبرات بشأن هذا الموضوع..