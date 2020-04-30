نجاح “ام هارون” يثير الخلاف بين حياة الفهد و المخرج

(المستقلة).. اثارت تغريدة نشرها مخرج المسلسل الخليجي (ام هارون) المخرج المصري محمد العدل، غضب الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي ردت بتغريدة تهاجم فيها العدل بكلمات قاسية.

وغرد مخرج العمل محمد العدل على صفحته في موقع تويتر عن تصدُّر مسلسل أم هارون لتريند الموضوعات الأكثر تداولاً، قائلا: “أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعاً إن احنا كمصريين عموماً مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي”.

وأكمل المخرج المصري: “بس أحب أعرفكم أن أخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.

أصابت كلمات محمد العدل الجمهور بحالة من الاندهاش والاستياء، مؤكدين أن الضجة التي أحدثها مسلسل أم هارون ونجاحه في لفت الانتباه سببه قصة العمل وأداء نجومه ولا علاقة لفناني مصر بالأمر.

رد قاسي من حياة الفهد:

من جانبها، لم تتجاهل بطلة العمل الفنّانة حياة الفهد، ما كتبه العدل وإصراره أن النجاح يعود لنجوم مصر، وبشكل مفاجىء نشرت الفنانة الكويتية، تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات تويتر، عقب نجاح مسلسلها الخليجي الجديد أم هارون، الذي يخرجه المخرج المصري ماندو العدل، تلمح فيها إلى تدوينته.

وقالت الفهد في تغريدتها: “إذا امتلأ كفً اللئيم من الغنى تمايلَ إعجابا وقال أنا أنا ثم أنا، ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ، كلما يحمل أثمارا تواضع وانحنى، أم هارون كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز، وربي يحفظكم من كل شر ومكروه، ويحفظ لكم عوائلكم.. حياة الفهد”.

النجمة الكويتية لم تكتف بتغريدتها على تويتر فحسب، بل نشرت منشوراً عبر حسابها الشخصي على انستغرام، شكرت فيها المخرجة الكويتية لؤلؤة عبدالسلام، دون أن توجه شكر لماندو العدل، وهو ما يؤكد أنها تقصده برسالتها، خاصة وأنّ الرسالة جاءت بعد تغريدة المخرج المصري ماندو العدل، الذي ذكر فيها أنه سبب نجاح مسلسل أم هارون، الذي يعرض في شهر رمضان المبارك، دون الاشارة أي فنان بالعمل.