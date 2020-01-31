نجاة مقدمة برامج في قناة اسيا من محاولة اغتيال

(المستقلة)..نجت مقدمة البرامج في قناة اسيا اشتياق عادل من محاولة اغتيال قام بها مسلحون ملثمون صباح اليوم الجمعة.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن أحد العاملين في قناة اسيا، مصطفى الذهبي، قوله ان “اشتياق تعرضت لاطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، يرتدون اللثام، لحظة خروجها من منزلها في منطقة سبع ابكار ببغداد، ونتج عن ذلك اصابتها برضوض في الساق، وحالة إغماء نتيجة الهلع، نقلت على اثرها إلى المشفى، لتلقي العلاج”.

واشار الذهبي إلى ان اشتياق استبدلت رقم هاتفها المحمول الخاص بها قبل يومين من تعرضها لمحاولة الاغتيال.

يشار إلى ان اشتياق تعمل مقدمة لبرنامج شباب اكسترا في قناة اسيا والذي يهتم بشريحة الشباب بعيدا عن القضايا السياسية.

وعلمت الجمعية عن تلقي اشتياق تهديدات عبر رسائل نصية وصلتها من ارقام مجهولة، لم تأخذه على محمل الجد، او تبلغ الاجهزة الامنية، واكتفت بتغيير رقمها فقط.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ما تعرضت له الصحفية انتهاكا لحرية العمل الصحفي، مطالبة وزارة الداخلية والجهات المختصة بفتح تحقيق بالحادث، والكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الصحفيين.