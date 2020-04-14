نجاة مدير شرطة من هجوم مسلح في كركوك

( المستقلة)… قال مصدر أمني إن مدير شرطة نجا من هجوم مسلح تسبب بإصابة اثنين من أفراد حمايته في محافظة كركوك.

وقال المصدر لل( المستقلة). اليوم الثلاثاء ، أن مسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم من داعش، أطلقوا النار على الموكب الخاص لمدير شرطة نفط الشمال في محافظة كركوك العميد محمد طاهر على الطريق العام في منطقة “فتحة كركوك” التابعة لقضاء الحويجة.

وأضاف المصدر أن العميد طاهر لم يصب بأذى إلا أن اثنين من أفراد حمايته أصيبا بجروح متفاوتة.

وتزايدت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو تنظيم داعش خلال الأشهر الأخيرة في محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى.

ورغم أن العراق أعلن عام 2017 الانتصار على داعش باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم قبل ذلك بثلاث سنوات، إلا أن التنظيم لا يزال لديه المئات من الخلايا النائمة التي تشن هجمات على طريقة حرب العصابات وهو ما ينهك قوات الأمن.( النهاية)