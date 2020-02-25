نتنياهو يعرب عن حزنه لوفاة مبارك.. «زعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام»

(المستقلة) أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن حزنه على وفاة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك.

وقال في بيان، «باسم الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، أود أن أعبر عن حزني البالغ على رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف، «كان الرئيس مبارك صديقا شخصيا لي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن، ونحو تحقيق السلام مع إسرائيل، قد التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام، سنواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك».

وتقدم نتنياهو بالتعازي إلى «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري»

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتولى رئاسة مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 25 يناير 2011، على التنحي عن حكم مصر.