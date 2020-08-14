نتنياهو يشكر 3 دول عربية على دعمها لاتفاق السلام مع الإمارات

(المستقلة)… أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتنان تل أبيب لقادة ثلاث دول عربية على دعمهم لاتفاق السلام بين الدولة العبرية والإمارات.

ونقل مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في “فيسبوك” عن رئيس الوزراء تعبيره اليوم الجمعة عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومتي سلطنة عمان والبحرين على دعمهم لما وصفه “اتفاقية السلام التاريخية”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاتفاق المبرم “يوسع دائرة السلام ويعود بالفائدة على المنطقة بأسرها”.