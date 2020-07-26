نتنياهو يحذر سوريا ولبنان .. لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودنا

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاحد، أن تل أبيب “لن تسمح” بتموضع إيران عسكريا عند حدودها الشمالية، فيما حذر سوريا ولبنان من عواقب أي هجمات على إسرائيل من أراضيهما.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، إن “إسرائيل في الجبهة الشمالية تعمل وفقا لسياسة متسقة مفادها أنها لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودنا الشمالية”.

وتابع: “سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما. لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا، ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا”.

وأشار نتنياهو إلى أنه “يعقد جلسات مستمرة لتقيم الموقف مع وزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي”، مضيفا أن “القوات الإسرائيلية مستعدة للرد على أي تهدید كان”.

وشن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، غارات على مواقع للجيش السوري في جنوب البلاد، بدعوى الرد على إطلاق نار باتجاه الجولان المحتل.