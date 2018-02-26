نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيتم بمراسم رسمية

(المستقلة)… قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في اجتماع لوزراء حزبه المتطرف “الليكود”، إنه ينوي في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس، تنظيم مراسم رسمية في يوم نقلها.

وأضاف نتنياهو، أن المراسم الرسمية، ستتم بمشاركة وزراء الحكومة، وأعضاء الكنيست، وغيرهم من كبار المسؤولين الرسميين.

ويشار إلى أن نتنياهو، سيقوم في نهاية الأسبوع، بزيارة إلى واشنطن ونيويورك، تستغرق خمسة أيام، وسيجتمع خلالها مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، أشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أمس، إلى حل الدولتين، قائلاً: إن هذا الخيار ممكن فقط بصورة “لا تشكل معها الدولة الفلسطينية خطراً على المنطقة”، و”لذلك من المهم أن تملك إسرائيل السيطرة الأمنية الواسعة”، وفق أقواله. (النهاية)