نتنياهو مستعد للحرب بغزة

نتنياهو مستعد للحرب بغزة

المستقلة /  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال انعقاد جلسة للحكومة، الاستعداد لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.

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وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم الأحد: “الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك ..نحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل”.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس السبت إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية التي سيجري ضمها لدولة إسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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