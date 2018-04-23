نتنياهو : جيشنا مستعد للدخول في مواجهة مع إيران

(المستقلة)… قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تسعى لتدمير بلاده، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي مواجهة بين البلدين.

جاءت تصريحات نتنياهو وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء خلال حضوره لقاء لأعضاء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بحضور وزير جيشه أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت.

وقال: “سمعت اليوم الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني، الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيرة المسلحة إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ على السعودية”.

وأضاف نتنياهو: “سمعت أيضاً أقواله المعتدلة، وهناك فجوة هائلة بين هذه الكلمات وبين أفعال الحرس الثوري، الذي يُرسل جيشاً ضد إسرائيل، وهدفه المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، هذه الكلمات لا تؤثر عليّ، أثق بهذا المنتدى، وبجيش الدفاع الإسرائيلي المُستعد لأي احتمالية ولأي سيناريو كان”. (النهاية)