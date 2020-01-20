نتنياهو: تصدير الغاز لمصر حوّلنا لدولة عظمى بمجال الطاقة

المستقلة / اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تصدير الغاز الطبيعي لمصر قاد لتحويل “إسرائيل” لدولة عظمى في مجال الطاقة.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد: “بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر. وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا”.

وأضاف :”على مر سنين طويلة كافحنا من أجل اعتماد مخطط الغاز، خلافا لرأي الآخرين الذين لا يزال بعضهم يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء”.

بدأنا ضخ غاز طبيعي إلى #مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط. pic.twitter.com/v7dL5AgUBk — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 19, 2020

وتباهى نتنياهو بهذا الانجاز “الآن نحظى بمشاهدة النتائج وإسرائيل تصدر الطاقة، من كان يستطيع تخيل ذلك؟ نحن آمنا وكافحنا من أجل تحقيق ذلك وأنجزنا ذلك”.

بدأنا ضخ غاز طبيعي إلى #مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا. مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 19, 2020

وأوضح “مغزى ذلك هو بأن مليارات الشواكل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى”.

وأردف قائلا: “هذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى مهمة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط، وهي تتمدد أيضا إلى العالم العربي وإلى أوروبا، وهذه هي بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة”.

وبدأت “إسرائيل”، الأربعاء الماضي، بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في حدث وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه “يوم تاريخي”.