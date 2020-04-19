نتفليكس تعرض بعض أفلامها مجاناً على يوتيوب

(المستقلة)..أعلنت شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت عن إتاحة بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجاناً على قناتها عبر موقع يوتيوب، وذلك بناء على طلب المدرسين.

واللافت أن هذه الخطوة جاءت بعد إغلاق المؤسسات التعليمية أبوابها بسبب كورونا الذي أجبر ملايين الطلاب على البقاء في منازلهم، كما وأنه دفع بالمدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فإن قرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب هو استثناء نادر في استراتيجية التسويق الخاصة بشركة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.