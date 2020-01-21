نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

المستقلة/ انتهت منذ قليل فعاليات، قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.

ووزعت القرعة 40 منتخبا على 10 مجموعات، والتي جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: الجزائر – بوركينا فاسو – النيجر – جيبوتي

المجموعة الثانية: تونس – زامبيا – موريتانيا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثالثة: نيجيريا – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – ليبيريا

المجموعة الرابعة: الكاميرون – كوت ديفوار – موزمبيق – مالاوي

المجموعة الخامسة: مالي – أوغندا – كينيا – رواندا

المجموعة السادسة: مصر – الغابون – ليبيا – أنغولا

المجموعة السابعة: غانا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي – إثيوبيا

المجموعة الثامنة: السنغال – الكونغو – ناميبيا – توغو

المجموعة التاسعة: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان

المجموعة العاشرة: الكونغو – البنين – مدغشقر – تنزانيا