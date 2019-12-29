المستقلة / أعلنت قيادة الفرقة الخامسة من الجيش نتائج المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر التي تستهدف القضاء على ما تبقى من العصابات الإرهابية في عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات ديالى .

وذكر قائد الفرقة الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن “حصيلة ما تم تحقيقه من نتائج العملية التي انطلقت ،صباح اليوم الأحد، كانت “العثور على كدس عتاد ، وصاروخ قاذفة 40 ملم عدد 8 ، وعدة أحادية ، و750 إطلاقة ، في مناطق عواسج والبص طاغي، فضلاً عن العثور على كدس عتاد ، وصاروخ قاذفة ، وسبطانة أحادية ، وهاون عيار 60 ملم عدد 3 ، والعثور على بندقية أي كي في بساتين أبو خربيش”.

وأضاف أنه”تم العثور كذلك على كدس صاروخ عدد 3 ، وسبطانة هاون 60 ملم عدد 3 ، وسبطانة أحادية 12 ونصف ملم أي كي ، وصاروخ عدد 3 ، وسبطانة هاون عدد 3 ، وسبطانة أحادية 12 ونصف ملم أي كي” ، مشيراً الى أن”القوات الأمنية عثرت أيضا على صاروخ قاذفة مضاد للدروع عدد 8 و14 ونصف ملم ذات 750 إطلاقة ، إضافة الى رمان عدد حراري عدد 2″.

يذكر أن المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر انطلقت من خمسة محاور ، وتولت قيادة عمليات نينوى المحور الاول ، وقيادة عمليات الجزيرة المحور الثاني ، وقيادة عمليات صلاح الدين المحور الثالث ، فيما تولت قيادة عمليات ديالى المحور الرابع ، وتولى المقر المتقدم في كركوك المحور الخامس”.