نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1

نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1

المستقلة / تم اعلان نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة حيث تدعو هذه الاخيرة الذوات المدرجة أسماؤهم في القوائم المرفقة من المحاضرين بالمجان الصادرة بحقهم أوامر إدارية سابقا إلى مراجعة الشعبة القانونية في المديرية لاستكمال إجراءات التعاقد بشكل نهائي حسب كتاب محافظة بغداد ذي الرقم 14615 والصادر بتاريخ 23/02/2020

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ملاحظة: الأسماء المرفقة بالقوائم والتي يبلغ تعدادها ٢٠٠ اسم تعد الوجبة الأولى وسوف تلحق بها الوجبات الاخرى تباعا. كما يتطلب استصحاب المستمسكات الأصلية لغرض اتمام التعاقد

نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1 1159
نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1 2109
نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1 3104
نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1 492
نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1 Aoiy_a10

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