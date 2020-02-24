نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة المحاضرين المتقاعدين 2020 الوجبة 1

المستقلة / تم اعلان نتائج المديرية العامة لتربية الرصافة الثالثة حيث تدعو هذه الاخيرة الذوات المدرجة أسماؤهم في القوائم المرفقة من المحاضرين بالمجان الصادرة بحقهم أوامر إدارية سابقا إلى مراجعة الشعبة القانونية في المديرية لاستكمال إجراءات التعاقد بشكل نهائي حسب كتاب محافظة بغداد ذي الرقم 14615 والصادر بتاريخ 23/02/2020

ملاحظة: الأسماء المرفقة بالقوائم والتي يبلغ تعدادها ٢٠٠ اسم تعد الوجبة الأولى وسوف تلحق بها الوجبات الاخرى تباعا. كما يتطلب استصحاب المستمسكات الأصلية لغرض اتمام التعاقد









