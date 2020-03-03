نتائج الفرز الأولية : تقدم حزب الليكود في انتخابات الكنيست الـ 23

المستقلة/ أظهرت نتائج فرز أصوات انتخابات الكنيست الـ 23 الخاصة بوسائل الإعلام العبرية تقدما واضحا لحزب “الليكود”، ومعسكر اليمين مما قد يؤهل بنيامين نتنياهو حسب النتائج إلى تشكيل حكومة يمين ضيقة.

وقالت القناة 13 العبرية أن حزب “الليكود” حصد 37 مقعدا و”كاحول لافان” 32 مقعدا و”القائمة العربية المشتركة” 14 مقعدا و”شاس” 9 مقاعد ما “يسرائيل بيتنا” 8 مقاعد و”يهدوت هتوراة” 8 مقاعد و”يمينا” 6 مقاعد و”تحالف العمل جيشر ميرتس” 6 مقاعد مؤكدة أن اليمين الإسرائيلي سيحصل على 60 مقعد واليسار 52 مقعد وليبرمان 8 مقاعد.

وفى نفس السياق قالت القناة 12 العبرية أن حزب “الليكود” حصد 37 مقعدا “كاحول لافان” 33 مقعدا والقائمة العربية المشتركة” 14 مقعدا و”شاس” 9 مقاعد و”تحالف العمل جيشر ميرتس” 7 مقاعد “يهدوت هتوراة” 7 مقاعد و”يمينا” 7 مقاعد و”يسرائيل بيتنا” 6 مقاعد مؤكدة أن اليمين سيحصد 60 مقعد واليسار 44 مقعد وليبرمان 6 مقاعد.

وفى المقابل قالت قناة كان العبرية أن حزب الليكود حصل على “الليكود” 36 مقعدا و”كاحول لافان” 33 مقعدا و”القائمة العربية المشتركة” 15 مقعدا “شاس” 9 مقاعد و”يهدوت هتوراة” 8 مقاعد و”يمينا” 7 مقاعد و”يسرائيل بيتنا” 6 مقاعد و”تحالف العمل جيشر ميرتس” 6 مقاعد مؤكدة أن اليمين سيحصد 60 مقعد واليسار 53 مقعد وليبرمان 6 مقاعد.