المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية يوم أمس الثلاثاء عن انتهاءها من تدقيق وتصحيح كافة دفاتر الامتحانات الخاصة بطلبة السادس اعدادي للعام الحالي 2020.

كما قالت الوزارة في بيان لها أنه يتم الاعلان عن النتائج اليوم الاربعاء والتي ستكون متاحة لجميع الطلبة بكافة الفروع.

ومن المتوقع ان يكون الاعلان عن نتائج السادس اعدادي من خلال منصة الكترونية يمكن من خلالها معرفة نتائج الطالب وذلك من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، حيث قد أعلن عنها في وقت سابق يوم أمس الثلاثاء.

المنصة الالكترونية تتيح لجميع طلاب السادس اعدادي في العراق للعام 2020 وبكافة الفروع من معرفة نتائج امتحاناتهم من خلال الهواتف الذكية او اجهزة الحاسوب.

يمكنك الاطلاع على رابط نتائج السادس اعدادي 2020 في العراق من خلال الرابط التالي