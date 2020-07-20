نبيل جاسم يتسلم منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي
(المستقلة) …تسلم الإعلامي والتدريسي، الدكتور نبيل جاسم، مهامه رئيساً لشبكة الاعلام العراقي.
وتناولت وسائل اعلام محلية خبر يؤكد إن رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم المعين من قبل مصطفى الكاظمي ، تسلم مهامه رئيساً لشبكة الاعلام العراقي بشكل رسمي.
وأضافت تلك الوسائل ، ان جاسم حضر اجتماعاً مع رئيس واعضاء مجلس الأمناء.
وأعلن الإعلامي نبيل جاسم يوم امس الأحد الموافقة على تسلم رئاسة شبكة الإعلام العراقي.
وقال جاسم في رسالة وجّهها في تصريح تلفزيوني وتابعته (المستقلة) اليوم إنه “قبل بالمنصب بعد وعود من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باستقلالية الشبكة”.
واضاف أن “رئيس الوزراء اكد خلال لقاء اليوم أن خطاب شبكة الاعلام العراقي غير موضوعي وأن مهنية الشبكة مفقودة”.
وأعلن جاسم اعتذاره سابقا عن تسنم منصب رئيس شبكة الاعلام العراقي، وذلك بعد يوم واحد من تصويت مجلس أمناء الشبكة على تكليفه
وفي وقت سابق اليوم الاحد، دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعضاء مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي والإعلامي “نبيل جاسم” الى تقديم ورقة عمل إصلاحية لتطوير عمل الشبكة.
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