نبيل جاسم.. رئيساً لشبكة الإعلام العراقي

(المستقلة)..اعلن مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي عن انهاءه تكليف فضل محسن عباس كرئيس لشبكة الاعلام العراقي وتكليف الدكتور نبيل جاسم برئاسة الشبكة.

ولاقى اعلان تكليف نبيل جاسم ارتياحا لدى الوسط الصحفي العراقي وذلك كونه اول رئيس للشبكة من الصحفيين المستقلين والمهنيين.

ويحمل نبيل جاسم شهادة الدكتوره في الإعلام، ويعمل استاذاً في كلية الإعلام بجامعة بغداد، ويعدّ من ابرز مقدمي البرامج السياسية الحوارية في العراق، حيث قدم برامج مهمة منها (أكثر من حوار) و(زاوية أخرى) و(وجهة نظر) و(أقصر الطرق).

وسبق لجاسم ان أدار العديد من المؤسسات الفضائية، والصحف اليومية والمواقع الاخبارية.