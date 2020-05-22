نبيلة عبيد: رامز يحاول استدراجي منذ 8 سنوات

شهدت حلقة يوم الاثنين الماضي من برنامج “رامز مجنون رسمي” ظهوراً استثنائياً لنجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد.

وكانت الحلقة غير عادية، حيث شهدت تغيير القواعد والمحطات الخاصة بالبرنامج من أجل نبيلة.

وخرجت نبيلة عبيد عن صمتها وكشفت عن كواليس ظهورها بالبرنامج في مقابلة مع “العربية”، مؤكدة أن رامز جلال يحاول الإيقاع بها في برنامجه منذ 8 سنوات، ولكنها كانت دائما ما تعتذر لأنها تخاف من هذه الأمور، ولا تتحمل أن تستمع إلى صوت إطلاق رصاص أو تحطم أشياء من حولها.

ورغم ذلك لم ييأس فريق البرنامج من الأمر، ولجأوا إلى خداعها عن طريق إيهامها بأن هناك برنامجا تقدمه أروى ستطل هي في حلقة من حلقاته، وبالفعل قدمت من بيروت حيث كانت تصور مسلسلها “سكر زيادة”، وتوجهت إلى دبي حيث تم التصوير.

ومنذ جلوسها على الكرسي وقعت أمور تسببت في قلقها، بعدما طلب منها خلع الساعة وهو الأمر الذي أثار دهشتها ولكنها استجابت، وبعدها شعرت بألم في يديها بسبب إحكامهم في الإغلاق عليها بالكرسي. وهنا شعرت بالرعب لدرجة جعلتها تخطئ في الإجابة الخاصة بسؤال عن عملية حسابية بسيطة، واكتمل الأمر حينما فزعها رامز جلال من خلف صورته فما كان منها سوى الصراخ قائلة “يا نهار أسود”، وعاتبت بعدها المذيعة أروى بعدما سلمتها لرامز.

وأكدت نبيلة أن رامز شعر بالفعل بخوفها أثناء تنفيذ المقلب، لأن هذه هي تركيبتها الحقيقية، مشيرة إلى كونها على الرغم من استقلالها الطيران كثيرا، ولكن من يراها وقت ركوب الطائرة سيلحظ مدى الرعب الذي تعيشه.

وهو ما جعلها تتساءل “ازاي أنا برجلي أروح لمكان فيه الحاجات دي؟”، لكنها وجهت الشكر لرامز جلال لأنه كان رحيما بها بعدما لاحظ خوفها، وتجاهل عدد من فقرات المقلب قائلة “هو تأكد تماما أن الست اللي قدامه دي في منتهى الرعب.. ومش قادرة ابصلوا”.

وأكدت أن البرنامج أرسل لها كثيرا في البدايات من أجل حلولها ضيفة ولكنها كانت تعتذر لأنها تخاف، كما أشارت إلى أن الجمهور انتظر حلقة هذا العام ليرى ما الذي سيحدث في نبيلة عبيد، لكن رامز حينما شاهد حالتها أشفق عليها بحسب تعبيرها.

وتطرقت نبيلة إلى ما حدث حينما انقلب بها الكرسي، وفي هذه الحالة دخلت في حالة صمت طويلة، على غير المعتاد من ضيوف البرنامج الذين يصرخون، وهو ما جعل رامز يدرك أنها تعيش حالة خوف.

وشددت على أنها بعد انتهاء التصوير كان عليها استبدال ملابسها سريعا والعودة للحاق بالطائرة، لكنها كانت حزينة ورفضت الحديث مع من خدعوها ولم يخبروها أنها ستحل ضيفة على رامز جلال.

“هي مش هتتكرر تاني.. لإن الإفيه انه يجيب نبيلة عبيد مرة وخلاص”، هكذا علقت نبيلة عبيد على إذا ما كانت قد طلبت من رامز ألا يستضيفها مرة أخرى.

وأوضحت الفنانة المصرية أن رامز جلال احترم قيمتها الفنية وتحدث عنها بشكل مشرف وعن الأعمال التي قدمتها وهي أعمال عظيمة، كما أنه أشار إلى رغبته الشديدة في رؤيتها.