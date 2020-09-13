نبيلة عبيد توجه رسالة خاصة لكاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاده

المستقلة/ منى شعلان/ هنأت الفنانة نبيلة عبيد ، الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده، الذي وافق أمس السبت 12 سبتمبر ، حيث نشرت الفنانة الكبيرة ، مقطع فيديو ضم صورا لها على أنغام إحدى أغاني القيصر ، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وعلقت نبيلة على الفيديو قائلة : “بحب صوت كاظم الساهر، وأغانيه الجميلة، وفي عيد ميلاده عايزة أقوله كل عام وأنت فنان كبير، كل سنة وأنت بخير”.

وقد قررت الفنانة نبيلة عبيد، أن تحكي مشوارها الفني في كتاب، ويعمل المؤلف والناقد السينمائي المصري محمود قاسم على الكتاب، الذي يحتوي على شرح واستعراض لتاريخ نبيلة عبيد الفني، الذي بدأ عام 1961، ويتضمن الكتاب تفاصيل جديدة عن أعمال نبيلة عبيد وتعاملها مع المخرجين والممثلين على مدار تاريخها الفني.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد ، قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “سكر زيادة”، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.