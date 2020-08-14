نبيلة عبيد تنعى شويكار: حسيت باليتم من جديد

(المستقلة)..نعت الفنانة نبيلة عبيد الراحلة شويكار التي وافتها المنية يوم امس.

وعبر حسابها على Instagram، كتبت نبيلة عبيد اليوم حسيت باليتم من جديد ..بعد ما فقدت أخت و صديقه عزيزه و غاليه على قلبي …هي الفنانة الكبيرة و القديرة شويكار اللي التقينا في العديد من الاعمال الفنية وتشاركنا في الكثير من المناسبات و الذكريات الحلوة…..مع السلام يا جميلة ..الوداع يا أعز الأصحاب..وانا لله وانا اليه راجعون.

‎ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على Facebook، كاتبة: البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.