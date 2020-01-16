نبوءة مرعبة من “فيصل القاسم” بشأن العراق

المستقلة / كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن العراق .

انتظروا أشهراً قليلة فقط وستجدون أن روسيا دخلت العراق وصارت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة نيابة عن الأمريكي والإسرائيلي…ومسكينة إيران هذه السنة ستكون وبالاً عليها في كل مكان…هذا هو عام إيران الأسود…انتظروا وراح تشوفوا …..هيك بتقول العصفورة — فيصل القاسم (@kasimf) January 15, 2020

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: انتظروا أشهراً قليلة فقط وستجدون أن روسيا دخلت العراق وصارت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة نيابة عن الأمريكي والإسرائيلي ..ومسكينة إيران هذه السنة ستكون وبالاً عليها في كل مكان…هذا هو عام إيران الأسود…انتظروا وراح تشوفوا …..هيك بتقول العصفورة.

وأضاف: عاشت القومية العربية: بشار الاسد ، يصدر مرسوماً يغير بموجبه اسم “مؤسسة الطيران العربية السورية”، حيث يلغي فيه كلمة العربية ليصبح “مؤسسة الطيران السورية”. وهذا مؤشر على أننا ذاهبون باتجاه الفيدرالية التي اقترحتها روسيا وقالت ليس هناك شعب عربي في سوريا بل هناك شعوب مختلفة.