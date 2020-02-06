«ناهد يسري».. فنانة من طراز خاص

(المستقلة) – منى شعلان/ تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية «ناهد يسري» حيث ولدت في 6 فبرايرعام 1947، اسمها الحقيقى «ناهد شكري» وهي شقيقة المؤلفة والممثلة «سامية شكري» والتي نشرت مجموعة من الروايات فى حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية، ومن أفلامها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون.

بدأت «ناهد يسري» مشوارها الفني في مصر ببعض الأدوار الصغيرة في الأفلام مثل: شاطئ المرح، عندما يغنى الحب ، المساجين الثلاثة، ثم انتقلت الفنانة المصرية إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء، ولعل أشهر أعمالها فيلم سيدة الأقمار السوداء.

اقرا المزيد : ساندرا نشأت .. «الموهوبة» أميرة الإخراج السينمائي

وفي عام 1974 تعرضت إلى حادث مروع أدى إلى وفاة صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، وقررت اعتزال الفن بعد الحادث، لتغيب عن الساحة الفنية ، لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني «الشيطان يسكن بيتنا».

وكان آخر أعمالها الفنية فيلم «اختفاء زوجة» من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين،واعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990،وتزوجت وارتدت الحجاب وتفرغت لزوجها وبناتها، وترددت شائعات بأنها نادمة على تاريخها الفني، وخرجت «يسري» ونفت كل تلك الشائعات أثناء تكريمها في الكويت في عام 2010 عن مجمل مسيرتها الفنية.